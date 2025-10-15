魚津市では観光客の新たな移動手段として、タイなど東南アジアで普及している３輪自動車「トゥクトゥク」を導入します。レンタルサービスが今月下旬に始まるのを前に、きょう、一足早くお披露目されました。こちらが、魚津市内の観光に利用できる「電動トゥクトゥク」です。市や商工会議所などが出資して設立した、魚津観光まちづくり会社が今月24日からレンタルサービスを始めます。観光客の利便性を高めるとともに、