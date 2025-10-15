藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。10月14日（火）の同番組では、「レンタルベビーシッター白鳥久美子の気になるママごはん」と題し、たんぽぽ・白鳥久美子が一般のママの自宅を訪問した。長い不妊治療の末に子どもを授かった事情が明かされると、スタジオの横澤は涙を流し…。【映像】「良かったです…」横澤夏子の目から涙が流れる今回白鳥が訪れたのは、2歳半過ぎの双子の女の子ママ