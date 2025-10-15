アイドルグループ・櫻坂46の守屋麗奈（もりや・れな）が表紙を飾る『週刊少年サンデー 46号』（小学館）が、10月15日に発売された。 参考：【画像】「地元の綺麗なお姉さん」に！櫻坂46・守屋麗奈が表紙『少年サンデー』の内容は？ 守屋麗奈は2000年1月2日、東京都出身。2018年8月19日、『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格し、坂道研修生として活動を開始。2020年2月に欅坂46