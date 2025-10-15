ガンバ大阪は15日、パナソニックスタジアム吹田で8月23日に開催されたJ1第27節・横浜FC戦で、G大阪サポーターによる観戦ルール違反行為が認められたと発表した。違反行為は「場内スタッフ、警備スタッフへの威嚇行為」。該当者1名に対し、ホームゲーム5試合の入場禁止処分(10/18〜明治安田J1百年構想リーグのホーム試合2試合が経過するまで※期間中のアウェイゲームを含む)を下した。クラブは公式サイトで「今回の違反行為を