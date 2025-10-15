[故障者情報]サンフレッチェ広島は15日、MF田中聡が広島県内の病院で検査を受けた結果、顔面骨折および脳震盪と診断されたことを発表した。田中は12日に行われたルヴァンカップ準決勝第2戦・横浜FC戦で負傷。今季J1リーグ戦では現在24試合に出場し、1ゴールを記録している。7月にはE-1サッカー選手権に臨む日本代表メンバーに追加召集され、国際Aマッチ初出場を果たした。