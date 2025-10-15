ティアック株式会社は、TASCAMのミラーレスカメラ対応XLRマイクアダプターCA-XLR2dシリーズに、ニコン用となる「CA-XLR2d-N」を追加。10月24日（金）に発売する。直販価格は8万6,680円。 CA-XLR2dシリーズは、ミラーレスカメラにXLRマイク入力を拡張できるマイクアダプター。ショットガンマイクなどの装着や、音声ミキサーとの組み合わせなど、柔軟な音声収録システムの構築を企図