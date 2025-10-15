10月14日、『第76回NHK紅白歌合戦』の司会者が発表された。2025年は女優・綾瀬はるかと今田美桜、タレントの有吉弘行、NHKの鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めるという。「有吉さんは3年連続3回めの司会となります。今田さんは、2025年放送の連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインだったため、順当な配役とも言えます。一方で綾瀬さんは、2019年以来、6年ぶりの司会に抜擢されました。綾瀬さんと有吉さんは同じ広島県出身のた