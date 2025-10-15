東京都は都営地下鉄大江戸線について、終点となっている練馬区の光が丘駅から大泉学園町へ延伸する具体的な計画案をまとめました。東京都が公表した計画案では現在、大江戸線の終点となっている光が丘駅から西北西へ約4キロ延伸し、土支田駅、大泉町駅、そして終点となる大泉学園町駅の計3駅を新設します（新駅名称はすべて仮称）。新駅はいずれも練馬区内となり、車両編成の増加への対応として既存の高松車庫を改修するとともに、