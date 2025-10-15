お騒がせ女子レスラーが優雅なビキニ姿の自撮りを公開。こんがり日焼けボディのオフショットに多くのリアクションが寄せられている。【画像】“口先女王”の優雅な「こんがり」水着オフショットWWE女子スーパースターのチェルシー・グリーンが9日、自身のX（旧Twitter）を更新。WWEオーストラリアツアーのオフにクルージングを楽しんだとみられるオフショットを公開した。普段は“口先女王”として行く先々でトラブルを起こ