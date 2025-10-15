就任後初めての定例記者会見を行うJOCの橋本聖子会長＝15日、東京都新宿区日本オリンピック委員会（JOC）は15日、9月の世界陸上選手権東京大会の期間中、交流サイト（SNS）上で選手への誹謗中傷に該当する投稿約500件を確認し、約230件について運営会社に削除要請を行ったと明らかにした。人工知能（AI）を使ってモニタリングし、約2万件を抽出。目視で判断した。就任後初の定例記者会見に臨んだ橋本聖子会長は「目には見えな