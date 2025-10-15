15日朝、埼玉県・鶴ヶ島市にある老人ホームで入居していた高齢女性2人が頭から血を流した状態で倒れているのが発見され、その後死亡が確認された。警察に逮捕された22歳の元職員の男は殺害をほのめかす供述をしているという。早朝に響いたサイレン現場となったのは東武東上線・若葉駅から直線で200メートルほどの場所にある介護付き老人ホーム「若葉ナーシングホーム」。リポート：表通りから一本入った場所住宅街に事件のあった