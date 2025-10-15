埼玉県の老人ホームで入所者の女性2人が死亡した事件で、22歳の元職員の男が逮捕されました。事件の詳細が徐々に明らかになってきました。消防車や救急車など複数の車両が止まったグレーの建物。15日朝、高齢女性2人が頭から血を流した状態で倒れ、その後死亡した埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームです。この事件で警察に身柄を確保された20代の元職員の男が逮捕され、殺害をほのめかす供述をしていることが分かりました。現場となったの