サッカー日本代表は国際親善試合のブラジル戦（１４日、味スタ）で３―２と逆転勝ちを収めたが、中国メディアからも驚きの声が上がっている。試合前の段階でブラジルとの通算成績は１１敗２分け。圧倒的に分が悪い難敵に対し、前半を０―２とビハインドで折り返すも、後半にＭＦ南野拓実（モナコ）が１点を返すと、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）が同点弾、ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）が決勝ゴールを決めて歴史的白星