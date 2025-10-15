荒尾市の野原八幡宮では、ユネスコの無形文化遺産に登録された伝統芸能「風流（ふうりゅう）」が披露されました。 【写真を見る】ユネスコ無形文化遺産野原八幡宮「風流」鎌倉時代の趣を残す熊本県荒尾市 1000年以上の歴史がある野原八幡宮・秋の例大祭の「風流」は、公家をモチーフにした狩衣（かりぎぬ）姿に、獅子頭に見立てた笠を被った2人の稚児が太鼓を叩き、大人の笛や歌に合わせて踊ります。 荒尾市内3つの