【漫画】本編を読む気分が乗った時だけ気ままに甘え、通常モードでは自分の意志を貫き通すのが猫。一緒に暮らしていると、無言の「ネコ圧」に完敗してしまうことも多々ある。『今日もネコ様の圧が強い』（うぐいす歌子/KADOKAWA）は、そうした飼い主の日常や自分ファーストな猫の心理をユーモラスに描いた猫漫画だ。言葉を発さず、目力や態度で飼い主を翻弄する「ネコ圧」。本作で作者は、その迫力や魅力をどう描き切ったのだろう