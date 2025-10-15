Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が、米国グランプリ（ＧＰ、決勝１９日＝日本時間２０日）へ向けて入国する際に空港で一時拘束されたと英メディアが報じた。英メディア「スポーツモール」は「角田裕毅、オースティンレース（米国ＧＰ）前にビザ問題で新たな困難に直面」と題して、その様子を報じた。「角田裕毅は今週末オースティンで開催されるＦ１グランプリに出場するため米国に入国しようとしたが、新たなビザ問題に直面