「アベンジャーズ」シリーズのホークアイ役で知られるジェレミー・レナーが、AIのみで制作された初の長編映画とされるアニメーション映画『Stardust Future：Stars and Scars（原題）』でナレーターを務めることが分かった。【動画】ホークアイ2人の息の合った掛け合いをチェック『ホークアイ』予告編Varietyによると、本作はドキュメンタリー映画『Chronicles of Disney（原題）』でジェレミーとタッグを組んだイー・ジョウ