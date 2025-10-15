お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんが2025年10月14日、妻で俳優・安田成美さんのライブを鑑賞したことをインスタグラムで報告し、「素敵な夫婦」などと反響を呼んでいる。安田さんは10日に東京で開催された音楽イベント「EBISU JAM 2025」で、ワンマンライブを開催していた。「リハーサルから現場ウロウロ」「名曲ぞろいライブ！！」木梨さんは妻のライブについて、インスタの投稿文で「ライブ鑑賞日記」「40年ぶり安田成美