Ｊ１川崎の長谷部茂利監督が１５日、次節リーグ戦の清水戦（１８日・Ｕ等々力）に向けてオンライン取材に対応した。ルヴァン杯準決勝（８、１２日）敗退をへて、長谷部監督は「少し重たい雰囲気はあったが、練習が始まってからはいつもに近い、通常通りという感じで。スイッチを押したような切り替えは難しいが、試合に向けて準備していこうということ」と説明。「残念な結果はこれまでいくつかあるが、（今回の柏戦の負けは）