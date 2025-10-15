フリーキャスターの山本萩子（しゅうこ、２９）が、「サギ撲滅大使」の警官制服ショットを公開した。山本は１５日、自身のインスタグラムを更新。「横浜市港南区・港南警察署にて『サギ撲滅大使』に任命いただき、被害が急増する特殊詐欺に関する広報・啓発キャンペーンに参加いたしました。港南区は私が生まれ育った大好きな地元です！数え切れないほど歩いた場所（”赤い風船”の前）で務めさせていただき感慨深く、そして大