メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県人事委員会は、県職員の月例給とボーナスを4年連続で引き上げるよう勧告しました。 三重県人事委員会によりますと、今年4月分の行政職の平均給与は38万6951円で、民間企業と比べて1万1628円低くなっていました。 これを受け人事委員会は、月例給を2.99％引き上げ、また、ボーナスを0.05月分引きあげるよう一見知事に勧告しました。 引き上げの勧告はいずれも4年連続で