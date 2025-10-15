社民党の福島瑞穂党首が15日、国会内での定例会見で、日本維新の会、国民民主党に対し「公明党が三くだり半を出した自民党の延命に手を貸さないでください。首相指名に関しては自民党に手を貸さないということで、一本化しようじゃないですか」と呼びかけた。 【写真】ものすごい表情でバツ印！「こんなこと言ったら大問題です」高市氏発言に猛抗議 臨時国会で行われる首相指名選挙をめぐり、自民党の高市早苗総裁がこの日、