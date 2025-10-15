声優の平野綾が14日、自身のインスタグラムを更新。ソウルで開催された日韓国交正常化60周年記念公演のレセプションパーティーに出席したことを報告した。 【写真】お嬢様感がハンパじゃありません 同公演ではメインゲストを務めており、「《日韓国交正常化60周年記念公演》の後、レセプションパーティに出席させていただきました。」と投稿。「各国の大使の皆様や主催・スポンサーの皆様とご挨拶さ