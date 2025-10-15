自民党の参議院会派に政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参議院議員が入会したことが分かりました。政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤参議院議員がきょう（15日）付けで自民党会派に入会しました。これに伴い、会派名は「自由民主党」から「自由民主党・無所属の会」になりました。斉藤氏はNHK党でただ一人の国会議員で、どの会派にも所属していませんでした。自民党は先の参議院選挙で大敗し、参議院では公明党と