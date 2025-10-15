インタビューに答える公明党の斉藤代表公明党の斉藤鉄夫代表は15日、共同通信のインタビューに応じ、自民党との連立政権からの離脱を巡り、派閥裏金事件を含む「政治とカネ」の問題に対する自民の体質が改まれば協力する可能性に言及した。「再協力を排除するものではない」と述べた。石破政権では政治改革に関する意思疎通が図れていたとの認識を示した。首相指名選挙での対応に関し「国益を考え、あらゆる可能性の中から決断