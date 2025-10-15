終戦から80年、石破首相は10月11日、「戦後80年所感」を発表した。退任を控え、なぜこのタイミングで出したのか、そして本当に伝えたかったこととは。東海テレビの単独インタビューにその胸の内を語った。 ■“最後の節目”に…戦後80年所感は「使命感」 10月11日、首相公邸。イギリスのエリザベス女王やアメリカの大統領など、世界のVIPたちも足を踏み入れたこの場所で、20年来、石破首相を取材してきたジャ&