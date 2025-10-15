15日、お笑いコンビ・ティモンディの前田裕太さんが、10月下旬より活動を再開することが、所属事務所のグレープカンパニーから発表されました。前田さんは体調不良のため、今年7月から休養していました。【写真を見る】【ティモンディ・前田裕太】10月下旬から活動再開へ 所属事務所が発表「体調を優先しつつ徐々に」事務所の公式Xでは、【ティモンディ前田裕太に関するご報告】と題し、「この度、ティモンディ前田は10月下旬より