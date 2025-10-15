伊東のクロスを中村が仕留めた2点目は見事だった(C)Getty Images10月14日、東京スタジアムでサッカー日本代表対ブラジル代表の国際親善試合が行われ、3-2で日本が逆転勝ちを収めた。日本はA代表でのブラジル戦勝利は史上初。一方、“サッカー王国”にとっては、まさかの敗戦であり、この結果を受け現地メディアによる代表チームへの評価は急落した。【動画】ブラジル代表も戦慄…伊東純也のクロスを仕上げた中村敬斗の鮮やかボレ