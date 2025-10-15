リーダーシップも備えた柳は、やはり欠かせぬ選手だ(C)産経新聞社プロ野球は多くのチームがオフに入り、人事にまつわる報道が毎日のようになされている。中日に関してだと、巨人が柳裕也の獲得調査をしている旨を『中日スポーツ』など複数の媒体がスクープ。火の無いところに煙は立たぬというので、ある程度確度の高い情報なのだろう。【動画】松山晋也が46セーブ目に雄叫び！ 阪神・佐藤輝明を155キロの豪速球で三振に打ち取っ