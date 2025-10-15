はじめに糖尿病は、私たちの体に「高血糖状態」が慢性的に続く病気です。しかし、どの段階で「糖尿病」と診断するか、その基準には歴史的な変化があります。近年では、血糖値だけでなく HbA1c（ヘモグロビンA1c） を用いる診断基準が国際的に取り入れられ、日本の診療ガイドラインにも反映されています（糖尿病診療ガイドライン2024など） 。この記事では、現行の診断基準・その変遷・注意すべき点をわかりやすく解説します。【関