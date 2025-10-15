前線や低気圧の影響で、石川県内は16日、非常に激しい雨の降る所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。低気圧を伴った前線が16日夕方にかけて通過する影響で、県内は16日昼前から夕方にかけて雷を伴い非常に激しい雨の降る所がある見込みです。能登地方では1時間に50ミリ、加賀地方では1時間に40ミリの雨が降るでしょう。16日午後6時までの24時間に降る雨の量は加賀・能登ともに多い