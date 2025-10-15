森保一監督が率いる日本代表は10月14日に行なわれた国際親善試合のブラジル代表戦で、前半に２失点して０−２で折り返した後、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを挙げて３−２の大逆転勝利を収めた。ブラジルに、一度も勝ったことがなかった、ブラジルに。正直、これまでボロ負けしてきた歴史が思い浮かび、逸る気持ちを抑えるのが大変だが、ここでは淡々と試合を振り返ることにしたい。日本の基本システムは３−