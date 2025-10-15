国内最大級の展示数を誇る書道展、「毎日書道展・東北山形展」がきょうから山形市で始まりました。 【写真を見る】国内最大級の伝統ある書道展「毎日書道展・東北山形展」始まる魅力的な書の世界を（山形） 毎日書道展は今年で７６回目になります。 全国９会場でおよそ２万６０００点の書が展示される国内最大級の伝統ある書道展です。 会場のひとつ山形美術館では「東北山形展」が始まりました。 会場には山形・福島・秋