人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）人の役に立てそう。献血車を見たら協力してみると◎。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）周囲のノリについていけないかも……。飲み会などはパスしてもOK。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）センスに磨き