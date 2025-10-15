空の玄関口・広島空港に完成した巨大な壁画についてです。核兵器のない世界に向けて作られたものですが、どんな思いが込められているのか取材しました。■宮脇靖知 キャスターリポート「今見えてきました。空港のターミナルビルの壁画、色鮮やか、誰もが目に付くまさに巨大壁画です」広島空港に完成したのは、ターミナルビルの外壁約２００平方メートルに描かれた壁画です。核兵器のない世界へ