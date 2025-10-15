庄原市で牛の調教に取り組む高校生がいます。その技術を高めようとある難しい技に挑戦しました。年に一度のお祭りで披露するため牛と訓練を重ねてきました。果たして成功したのでしょうか？牛の調教に取り組む立花大虎さん。高校３年生です。放課後、毎日牛と向き合っています。大切なのは牛との信頼関係を築くこと。試行錯誤が続いています。■庄原実業高校立花大虎さん「牛が覚えている打ち方（調教）とは違ったり、引っ張り方