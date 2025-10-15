１０月１６日（木）の近畿地方は、日中を中心に本降りの雨。激しい雷雨にも注意が必要です。日本海から前線が南下し、近畿地方を通過するでしょう。前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で、午前中からあちらこちらでにわか雨があり、昼頃からは前線の通過とともに、一時的に雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。京阪神など近畿の中部は、夕方の子どもたちの帰り道に強い雨が降るおそれがあります。出かけるときに