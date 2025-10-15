１５日午前１０時３５分頃、岩手県雫石町御明神の山林で、わなにかかったクマを確認していた同町の農業男性（８１）が、ドラム缶型のわな（全長約２メートル）から飛び出したクマに襲われ、右腕をかまれた。男性は病院に搬送されたが、命に別条はないという。県警盛岡西署や同町役場によると、男性らが鉄板の扉を持ち上げて、わなの中にいたクマの様子を確認しようとしたところ、クマが突然飛びかかってきた。体長１メートル以