東京都の小池知事は15日、八丈島の被害状況を視察しました。また、八丈町では仮設住宅の設置を検討しているということです。15日午後、東京都の小池知事は八丈町の避難所を訪問しました。小池知事「おうち（家）は大丈夫？」島民「おうちは大丈夫なんですけど道路が陥没して戻れなくなった」また、警視庁のヘリで上空から陥没した道路など被害状況を確認し、八丈町の山下町長と復旧に向けた意見交換をおこないました。町は、町営住