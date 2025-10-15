300年以上続く伝統の厄除け行事「あぶりもち神事」が、金沢市の神明宮で15日から始まりました。 金沢市野町の神明宮で、毎年春と秋に行われる「あぶりもち神事」。加賀藩二代藩主前田利長が、厄除けのために清めた餅をふるまったことが始まりとされていて、お祓いに使う「御幣」を模した炙り餅は、家に飾れば家内安全、食べれば無病息災とされています。 買い求めた人は：「やっぱり家を守りたいので、家族を守りたいので」