未来の金沢港を考えます。国や石川県、地元経済団体や有識者が集まり、東京で開かれた「金沢港未来会議」。地震で被害を受けた無量寺ふ頭の岸壁の強化など、災害復旧に向けた取り組みなどの進捗状況が共有されました。悪天候の影響を受けにくい大型コンテナへの対応など物流機能の強化や、更なるクルーズ船の誘致に向け大型客船が対応できる岸壁の整備など、さまざまな課題について議論がかわされた未来会議。今後も年1回の