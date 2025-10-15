子どもたちに笑顔を届けます。15日、星稜高校演劇部に届けられたのは…「やばっ！」バラエティに富んだおむすびです。部活動に励む子どもたちを応援しようと、コンビニ大手「ファミリーマート」が、おむすびを届けるこのプロジェクト。対象となったのは、おむすびアンバサダーを務める大谷翔平選手の背番号にちなみ、全国で17校だけ。その1校に選ばれた部員たちには、大谷選手からのメッセージも披露され