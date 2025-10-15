名古屋駅近くの交差点で15日朝、71歳の男が運転する軽自動車が男女3人をはね、女性1人が死亡しました。男は認知症の疑いがあるとみられ、警察は慎重に調べる方針です。 ■通勤・通学で行き交う場所に猛スピードで… 警察や消防によりますと、15日午前7時40分頃、中村区名駅南1丁目の下広井町交差点で、軽自動車が横断歩道を渡っていた歩行者に突っ込みました。 はねられたのは36歳から49歳までの男女