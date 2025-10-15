消費期限を偽って商品を販売していたことが発覚したコンビニエンスストアのミニストップは、中止していた店内での調理を再開しました。ミニストップは15日、店内調理を再開した店舗の様子を公開しました。再発防止のための対策として、厨房の様子を確認できるカメラを新たに設置したほか、消費期限がかかれたラベルを発行する機械も新しくしました。また、従業員への負担を軽減するため、店内調理品の数を70から23に減らします。店