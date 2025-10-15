MLBのリーグ優勝決定シリーズが第2戦まで行われました。MLB公式Instagramによると55年ぶりの出来事が起きたようです。ナ・リーグ優勝決定シリーズはブリュワーズの本拠地・アメリカンファミリー・フィールドで第1戦、第2戦が行われました。日本時間15日にドジャースの山本由伸投手がメジャー初の完投で勝利を収め、アウェーの地で2連勝を決めました。ア・リーグ優勝決定シリーズの2試合はここまでブルージェイズの本拠地のロジャー