2026年公開の映画『純愛上等！』でW主演を務める俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が、30日発売の雑誌『S Cawaii!特別編集 Pair 尊い二人。』（イマジカインフォス）の表紙を飾る。【バックカバー】尊い！寄り添い頭をくっつける奥野壮＆豊田裕大今回は、アーティストとしてグループ活動を行いながら、俳優としても大活躍中の山中と高松を18ページで特集する。“沼らせ・平成男子ビジュ”を、貴