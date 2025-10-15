埼玉県の老人ホームの入所者2人が殺害された事件で、元職員の男が逮捕されました。木村斗哉容疑者（22）は15日未明、埼玉・鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで、入所者の小林登志子さん（89）に刃物のようなもので切りつけるなどして、殺害した疑いが持たれています。犯行後、木村容疑者は逃走していましたが、午前8時半過ぎ、現場近くで警戒中の警察官に発見され、その後、木村容疑者が案内した場所から刃物などが見つかっていました