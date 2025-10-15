「アクセルとブレーキを踏み間違えた」信用金庫に軽自動車が突っ込み、7人がけがをしました。15日午前10時40分ごろ、兵庫・加古川市の「但陽信用金庫 神野支店」に軽自動車が突っ込みました。従業員4人と客3人が足や背中を打つなど、いずれも軽傷だということです。従業員：（人は）倒れてましたし、椅子とカウンターに挟まれて、止まろうとしてブレーキを踏もうと思ったんだと思うが、まだアクセルふかしていた。警察によると、軽