東京都は、都営地下鉄大江戸線を延伸する計画を明らかにしました。きょう、都が公表した都営大江戸線の延伸の計画案は、光が丘駅から先の北西方向におよそ4キロを走る区間です。この区間では、土支田駅、大泉町駅、大泉学園町駅の3駅の整備を検討しているということです。開業のための総事業費はおよそ1600億円の予定で、開業後の大江戸線の利用者は沿線で進められる地域活性化などの開発効果とあわせて、1日あたり6万人ほどの増加