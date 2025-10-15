横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）では、2025年10月16日(木)より実店舗限定でクリスマスケーキの予約がスタート。今年は人気の9層チョコレートケーキ「クリスマスリース2025」と、ペルー産カカオを使用した新作「カカオ ドゥ ノエル2025」の2種類。大切な人と楽しむ特別なひとときに、濃厚で華やかなチョコレート体験をお届けします♡